José Arturo González Carranza no tenía idea de lo que estaba pasando cuando conducía a su trabajo, en lo que él creía era un típico lunes por la mañana.

De repente lo sacaron de su carro, lo aventaron contra su pick up y lo esposaron.

“’Tengo derechos’, dije. [El agente de ICE] dijo ‘no me importa’, así que me subió a la camioneta”, dijo González.

González no sabía que había sido detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) hasta que llegó al las oficinas de la avenida Central, donde un agente le dijo que sería deportado a México.

González, de 30 años, es viudo de una agente militar. Su esposa, Barbara Vieyra murió a los 22 años el 18 de septiembre del 2010, mientras servía en las Fuerzas Armadas en Afganistán. La mataron el día del cumpleaños de González.

Ambos tenían una niña, quien ahora tiene 12 años. González comparte custodia de la niña con los padres de Vieyra.

Jose Gonzalez

Según el abogado de inmigración de González, Ezequiel Hernández, la pareja no había hecho ninguna clase de papeleo para que el se legalizara en el país cuando Vieyra estaba viva, y Gonzalez se retrasó mucho en obtener información sobre esposos de personal militar después de que su esposa había fallecido.

Jose Gonzalez

Hernández dijo que había sido detenido y compareció frente a un juez en la Corte de Inmigración de Phoenix en el 2017. El juez dio por terminado el proceso judicial en la Corte de Inmigración de Phoenix en febrero del 2018.

Hernández y González solicitaron y se les otorgó lo que llaman ‘libertad condicional en el lugar”, lo que le permitiría a González estar legalmente en Estados Unidos sin tener que preocuparse de ser deportado.

Según Hernandez, ICE volvió a abrir el caso de deportación contra González en el 2018 lo cual solicitando lo que le llaman “notificación de aparición” en la corte, lo que permitiría a la corte enviar una fecha que se le pediría a González apareciera ante un juez.

“Nunca recibí ninguna clase de papel”, dijo González. ‘La primera vez que eso paso, el juez me dio una oportunidad de permanecer en estados Unidos legalmente y hago lo mejor que puedo. Nunca me pierdo nada, cualquier documento, siempre que se me requiere en presentarme ante un juez de inmigración, siempre estaba allí. Siempre renové mis permisos a tiempo, todo. Pero nunca recibí nada que me notificara sobre una nueva audiencia.

Debido a que no se presento en corte en diciembre, ICE deportó a González el miércoles pasado.

“El jueves por la mañana desperté en México”, dijo González. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué hago aquí? ¿Porque estoy aquí? No puedo explicar mí sentir cuando crucé la frontera”.

Hernández dijo que una de las partes más difícil de las 24 horas fue recibir la llamada de Gonzalez y que le preguntara cuando volvería a ver a su hija de nuevo y otras preguntas a las cuales Hernández no tenia respuesta.

Hernandez dice que fue culpa de ICE por no notificar a González adecuadamente sobre su fecha de corte. El abogado solicitó una petición para que se abriera el cado, citando la falta de comunicación y otros errores de ICE.

“Nunca sabremos si fue un descuido, pero creo que después de hacer la segunda petición de aparecer en corte, creo que los errores están clarificados, así como lo demostramos en la petición para reabrir el caso”, dijo Hernandez.

El lunes, se le avisó a González que acudiera a la frontera, donde fue procesado y se le permitió ingresar al país. Regresó a Phoenix el lunes por la tarde.

El siguiente paso es que la corte tiene que tomar una decisión sobre la petición de reabrir el caso de González, donde se decidirá si la corte esta de acuerdo o no en que ICE cometió un error. Si el juez está de acuerdo, el caso se reabrirá y Hernandez y González tendrán que terminar el proceso judicial de deportación de nuevo.

“A lo que parece, [ser viudo de un soldado americano] no es suficiente para obtener un estatus de residencia permanente en los Estados Unidos”, dijo Hernández.

12 News trató de obtener la versión de ICE y dijeron que tendrían una declaración el hasta el martes.

Para más contenido en español, visite 12News.com/español

Únase a nuestro grupo de Facebook 12 News en Español

Descargue la aplicación 12 News KPNX para recibir notificaciones en español:

iPhone: http://12ne.ws/iphone

Android: http://12ne.ws/android