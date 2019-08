Por segunda vez en cuatro años, hay una posibilidad de que los arizonenses pudieran votar para legalizar la marihuana en la boleta de noviembre.

Un grupo simpatizante con la legalización publicó detalles el viernes sobre una iniciativa de ley que busca aparecer la boleta de votación para legalizar “el uso de marihuana responsable para adultos” en Arizona.

El decreto de 16 páginas “Smart and Safe Act” podría legalizar la venta, posesión y consumo de hasta una onza y no más de 5 gramos de lo que sería marihuana concentrada, como droga para adultos de 21 año y mayores. Se le permitiría a cada adulto tener no más de seis plantas en su casa o hasta 12 en casas con varios adultos.

Bajo la iniciativa, esos que pretenden comprar la droga tendrían que mostrar comprobante de su edad ya que vender o proveer marihuana a alguien menor de 21 años sería ilegal.

El decreto dice que a la “mínima disfunción” a causa de la marihuana sería ilegal manejar, volar u operar un barco/bote. También incluye que empleados estatales “mantendrían el derecho a sus lugares de trabajo libre de drogas y alcohol”.

El decreto no permite fumar marihuana en lugares públicos, tales como parques y restaurantes.

La nueva iniciativa necesitaría 240,000 firmas validas para calificar para aparecer en la boleta de votación.

“Aprendimos las lecciones”

La vocera, Stacy Pearson con Stragegies 360 en Phoenix dijo por medio de un correo electrónico al anunciar la iniciativa, que es una nueva iniciativa que “incorpora lecciones aprendidas de la campaña del 2016”. También toma en consideración lecciones aprendidas de otros estados que han legalizado la droga, dijo Pearson.

En el 2016, una propuesta que permitiría a personas de 21 años y mayores poseer y consumir marihuana fue derrotada con un margen muy estrecho por los votantes de Arizona. La propuesta 205 fue derrotada con un 51.32% a un 48.68%.

En el 2010, los votantes aprobaron la propuesta 203, la cual permite marihuana con fines médicos. Quedó a cargo del Departamento de Salubridad Pública de Arizona el regular la venta y uso de la droga.

Bajo las reglas de uso de marihuana con fines médicos, los pacientes con ciertas condiciones médicas pueden comprar marihuana en los dispensarios altamente regulados. Los empleados no pueden discriminar ante ningún paciente calificado para comprar marihuana con fines medicinales.

La legalización de la marihuana no fue aceptada por los votantes de Arizona en el 2002.

En 1996, la Propuesta 200 fue aprobada. Modificada con el tiempo, ahora hace que el pasar tiempo en la cárcel sea el último recurso para personas que tienen alguna otra droga que no sea metanfetamina. Y se estableció una Comisión para Padres para la educación y prevención de drogas.

“Protege a los niños”

En los puntos a resaltar en el correo enviado por Pearson dice que “protege a los niños”.

Vender o proveer marihuana a alguien menor de 21 años sería ilegal. La iniciativa requeriría que toda paquetería fuera etiquetada y a prueba de niños.

Bajo la iniciativa, no se le permitiría a ningún establecimiento de marihuana vender productos de marihuana en “forma de humano, animal, insecto, fruta, juguete o caricatura”.

Según Pearson, eso incluye todo lo que pareciera dulces para niños, como gomitas o gusanos. No se les permitiría establecimientos vender cualquier producto de marihuana que “parezca o imite comida o bebida promocionada para niños”.

¿A dónde iría el dinero?

Se colectaría un impuesto de un 16% en toda la marihuana y productos de marihuana que se vendan, según detalles de la iniciativa.

Ese impuesto en los productos de la marihuana traería al estado “nuevos fondos” de 300 millones anualmente, según Pearson. Ese dinero mayormente sería destinado para “colegios comunitarios, seguridad pública, programas de salud pública e infraestructura”.

Aquí encuentra la iniciativa completa.

