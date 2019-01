PHOENIX — Un bebé que nació de una mujer en estado vegetativo en Hacienda Healthcare, dejó de respirar el día de su nacimiento, según la Policía de Phoenix.

El 29 de diciembre se llamó a las autoridades para que acudieran a las instalaciones de Hacienda Healthcare donde encontraron a la mujer, quien la policía cree fue violada por un miembro del equipo médico, y el bebé, quien no respiraba, según informaron por medio de un comunicado el miércoles.

El bebé y la madre fueron transportados a un hospital local, y todavía están en recuperación, dice el comunicado.

La Policía de Phoenix dijo que los investigadores empezaron a hacer su trabajo en las instalaciones esa misma tarde.

Según Hacienda Healthcare, el martes, agentes de la Policía de Phoenix entregaron una orden de registro para un examen de ADN a uno de los empleados.

El lunes, el presidente de Hacienda Healthcare renunció a su puesto.

Autoridades piden a quienes tengan informacion sobre el caso que contacten a los investigadores del Departamento de Policía de Phoenix al 602-262-6141 o a Testigo Silencioso 480-837-8446.

