"For Whom the Bell Tolls. "Es el libro favorito del Senador John McCain y ahora el título del esperado documental por HBO.

El jueves, HBO hizo público un avance de "John McCain: For Whom the Bell Tolls" que da inicio con el senador Republicano de Arizona hablando directamente a la cámara.

“He sido puesto a prueba en varias ocasiones, no siempre he hecho lo correcto. Pero nunca hablaras con nadie que sean tan afortunado como John McCain”, dijo el senador con una sonrisa.

El documental muestra una conmovedora narración de McCain de 81 años, desde los días de prisionero de guerra, hasta las tres décadas de su servicio político. Pasando por sus altas y bajas entre medio.

USA Today escribe, “una serie de entrevistas extraordinarias con McCain, miembros de su familia, colegas del senado y ex presidentes, todos pintan un cuadro detallado y a veces crudo, de la vida del senador”.

Los halagos de los demócratas son grandemente resaltados en el filme, según el USA Today. Esto incluye entrevistas con Hilary Clinton, Presidente Obama, y el Vicepresidente Joe Biden.

McCain, quien lucha contra un agresivo cáncer cerebral, ha estado ausente en Washington desde finales del 2017. El jueves, sus amigos, familiares y colegas se reunieron en el Capitolio para mirar el documental.

El Senador Lindsey Graham, uno de los amigos cercanos de McCain dijo que la película narra la vida de la historia del senador “con todos sus defectos”.

“John McCain: From whom the Bell Tolls” se estrena el lunes 28 de mayo a las 8 p.m.

USA Today contribuyó a este reporte.

