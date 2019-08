EL PASO, Texas — Cientos de personas fueron impactadas por el tiroteo en El Paso, donde 22 personas murieron después de que un hombre armado disparara en un Walmart el sábado.

Ahora, todas las personas afectadas por el tiroteo pueden pedir ayuda u obtener servicios del centro de asistencia familiar en el centro de El Paso.

El centro, el cual ha sido organizado por la Oficina de manejo de Emergencia y la Cruz Roja Americana, está proveyendo “todos los servicios sociales que puedas imaginar” dijo el miércoles, Kurt Kroemer, presidente regional de la organización.

Kroemer dijo que esos servicios incluyen servicios de salud, salud mental, servicios legales, servicios para victimas con la FBI, un banco de comida, el consulado mexicano también esta presente, al igual que la división de motores y vehículos para quienes hayan perdido su licencia de conducir.

“Todo quienes hayan sido impactados por esta tragedia dentro de esta comunidad pueden venir si necesitan ayuda”, agregó.

Kroemer dijo que 360 individuos y 200 familias habían acudido al centro el martes y esperan mucha más gente durante los próximos días.

“Todos los que llegan tiene su propia historia. Y es una historia individual, y es una historia única, y es una historia importante, así que trabajamos con cada caso que te puedas imaginar”, explicó Kroemer.

“Somos quienes queremos lograr que la gente tenga esperanza de nuevo, fuerza, pero quizá lo mas importante que entiendan que es sumamente importante que todos escuchen a las personas que fueron impactadas”.

Se planea que el centro permanezca abierto por 12 días. Después, la ciudad va a trabajar para tener un lugar a largo plazo para las víctimas.

Kroemer dijo que la Cruz Roja ya esta acostumbrada a responder a situaciones de tiroteos masivos.

“La Cruz Roja estará allí, al igual que muchas otras de las agencias que deben estar allí. Es lo que hacemos, es lo que haceos y seguiremos haciéndolo hasta que sea necesario”, dijo.

El centro esta localizado en el Centro de Convenciones y Artes Escénicas de El Paso y los horarios son de 10 a.m. a 8 p.m. diariamente.

