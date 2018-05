12 New es “Everything Arizona” y lo llevamos a todos lados de la A a la Z y esta semana estamos en el suroeste del Valle. Hogar del único sacerdote hispano nacido en Estados Unidos dentro de la Diócesis Católica de Phoenix.

Para el Padre Fernando Camou, no hay mejor lugar que casa.

El sacerdote de 28 años es nativo del Valle del Sol, de hecho, creció con algunos feligreses que se sientan en los bancos de la Parroquia Santo Tomas de Aquino en Avondale.

“La gracia de ser de aquí es justo eso, entiendo un poco más de donde viene la gente. Fuimos a escuelas similares. Yo asistí al centro de estudios superiores en Glendale, tengo hermanos que asistieron a ASU (Universidad Estatal de Arizona) y he crecido en diferentes parroquias, y participado en grupos juveniles. Así que creo que, de diferentes maneras, he sido moldeado por esta ciudad, por su comunidad y ahora me toca regresarles un poco”, dijo Camou.

Cerca de la mitad de los feligreses católicos en el Valle hablan español, pero el número de sacerdotes hispanos es muy pequeño, y todos vienen de México o países habla hispana, excepto por Camou.

“Espero que la gente encuentre en mi un pequeño signo de lo mucho que la iglesia tiene que ofrecernos”, agregó Camou.

A partir de este otoño, Camou será reasignado a la nueva preparatoria católica San Juan Pablo II en Avondale, cuando esta habrá sus puertas para su primer año escolar.

