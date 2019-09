TEMPE, Ariz. — Diez y ocho años después y todavía estamos aprendiendo de uno de los días mas oscuros en la historia de Estados Unidos.

11 de septiembre del 2001.

Para quienes somos suficientemente mayores, es un día que nunca olvidaremos.

Donde estábamos, lo que estábamos haciendo, con quien estábamos.

Son recuerdos que la juventud de nuestra nación, he incluso los jóvenes adultos no tienen, porque muchos no habían nacido o estaban muy pequeños.

El tiempo hace que este día sea uno de esos que se tiene que discutir con los niños, son conversaciones inevitables.

“Murieron muchos estadounidenses”, le dice Taylor Hoffman a su hija de 6 años mientras caminan por el Campo de Sanación en Tempe (Tempe Healing Field).

“No quieres asustar a los niños demasiado, pero quieres que ellos entiendan que hay cosas malas que suceden”, agregó Hoffman.

Es difícil hablar con los niños sobre esas cosas malas que suceden y no hay manera correcta de hacerlo.

Hoffman trata de dar explicaciones sencillas, pero al mismo tiempo que su hija entienda que es algo muy importante.

“Cada bandera representa una de las personas que murieron en esos ataques”, dijo.

Noches como la que ella y su hija están compartiendo en el Healing Field hace más fácil para que las conversaciones fluyan, pero esas conversaciones no son fáciles.

Lugares donde puede llevar a su familia para conmemorar esta fecha

Tempe Healing Field

Podrá ver miles de banderas estadounidenses por todo el Tempe Beach Park durante el miércoles por la noche. Se llevará a cabo una vigilia a las 7 p.m.

September 11 Reflection

Bob Jenkins, un residente de Carefree estaba dentro de una de las torres gemelas cuando el primer avión se impactó, de acuerdo con la pagina de Carefree. Jenkins estará compartiendo su experiencia a partir de las 6 p.m. este miércoles.

9/11 Memorial & Pancake Breakfast

El 15 de septiembre, bomberos de Goodyear tendrán su ceremonia conmemorativa. Servirán desayuno después de la ceremonia, la cual da inicio a las 7:30 a.m.

9/11 Memorial Ceremony in Gilbert

Puede unirse al cuerpo de bomberos y policiaco de Gilbert en una ceremonia que dará inicio a las 6 p.m. el miércoles. El Tributo en Luces empieza a las 7:30 p.m.

