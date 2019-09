PHOENIX — Es el Mes Nacional de la Prevención del Suicidio, algo que nos afecta a todos, y aquí en 12 News queremos crear conciencia y dar a conocer los recursos disponibles para todos.

Los números son alarmantes.

Datos publicados reciente mente por el Journal of the American Medical Association muestran estadísticas de aproximadamente los últimos 15 años. El color “rojo” indica los lugares donde ha habido mas suicidios. El aumento en casos de suicidio en el país a través de los años muestra que mas de 450,000 personas entre las edades de 25 a 64 años mueren por suicidio en Estados Unidos.

Estudios apuntan al mal sistema de salud mental, mientras que las redes sociales son señaladas como culpables en los últimos años y desafortunadamente, las drogas y el alcohol tienden a ser un factor en la ecuación.

Hablamos con Andrew Danlevy, quien lucho contra pensamientos suicidas hasta que pudo obtener ayuda.

“Antes que fuera al albergue de indigentes trate de cometer suicidio tres veces, atentados serios, serios”, dijo.

Andrew, padre de tres, decidió hablar con 12 News para mandar un mensaje de esperanza.

“Tienes personas a tu alrededor que te aman, y son personas que te van a amar, aunque tú mismo no te ames”, agregó.

Los pensamientos suicidas empezaron tras una fuerte adicción al alcohol, la cual trato de controlar, fallando en tres ocasiones.

“La última caída me costó todo, finalmente me dieron un DUI, fui a la cárcel tres veces y perdí le respeto y casi pierdo la relación con mi hija”, dijo Andrew. “Me despidieron de mi trabajo, me desalojaron y termine siendo un indigente por 4 meses”.

Pero las cosas se empeoraron al tratarse de la hija más joven de Andrew.

“Tuve que escoger estar sobrio por encima de ella porque estaba usando droga activamente y le tenia que decir que me contactara cuando estuviera limpia”, dijo.

Después de usar droga, una infección bacteriana y cirugía de emergencia, la hija de Andrew murió.

“Solía mirar recordar eso y pensar que era lo mas horrible que me había pasado en la vida, pase los últimos momentos de la vida de mi hija sosteniendo su mano”, expresó.

Tras perder a su hija, estaba determinado a hacer una diferencia.

“Ella cambió mi vida y me motivó, me dio la fuerza y ahora mi vida ha tomado otro rumbo, si me hubieras dicho hace seis meses atrás que iba a estar haciendo lo que hago ahora no te hubiera creído”, agregó.

Ahora Andrew se dedica a abogar por adictos y trabaja muy de cerca con Valley of Hope, un centro de tratamiento que intenta frenar las adicciones compasión y concentrándose en el cuidado del paciente.

Si usted o alguien que conoce necesita ayuda, llame al 1-800-628-9454 para comunicarse en español con la línea Nacional de Prevención de Suicidio o para programas y servicios visite Touchstone.

AHCCS linea contra suicidio y crisis

Estas son lineas que ofrece Arizona Health Care Cost Containment System por condados para cada estado:

Maricopa County sirve a Mercy Care:

1-800-631-1314 or 602-222-9444

or Cochise, Graham, Greenlee, La Paz, Pima, Pinal, Santa Cruz y Yuma son los condados a los que sierve Arizona Complete Health - Complete Care Plan:

1-866-495-6735

Apache, Coconino, Gila, Mohave, Navajo y Yavapai son los condados a los que sierve Steward Health Choice Arizona:

1-877-756-4090

Gila River y Ak-Chin Indian Communities:

1-800-259-3449

Comunidad Indigena de Salt River Pima Maricopa:

1-855-331-6432

