SANTA FE, Tex. - Autoridades federales y del condado dijeron a nuestra estación hermana KHOU 11 News que varios estudiantes murieron y un policía resultó herido tras un tiroteo en la escuela secundaria preparatoria Santa Fe, localizada alrededor de 30 millas al sureste de Houston.

El Gobernador Greg Abbott confirmó que fueron 10 muertos y otros 10 heridos.

El Alguacil del Condado Harris, Ed Gonzalez dijo que al menos hay entre ocho y diez muertos incluyendo estudiantes y adultos.

Durante una conferencia de prensa el viernes por la mañana, el Alguacil Gonzalez confirmó que un sospechoso fue arrestado, quien se cree es estudiantes de la misma escuela. También se detuvo a una segunda persona para interrogarla.

El sospechoso es Demitrios Pagourtzis es un joven de 17 años.

Se reportó el tiroteo poco antes de las 8 a.m. el viernes. Testigos dijeron que el sospechoso entró a la escuela, a la clase de arte y empezó a disparar. Algunos estudiantes dijeron que el sospechoso tiro explosivos dentro de algunos de los salones de clases.

Autoridades encontraron explosivos dentro de la escuela y los alrededores.

Imágenes desde el helicóptero, Air 11 se pudieron ver varias ambulancias, incluyendo una para transportar numerosas víctimas.

Es una historia en desarrollo, para lo más reciente, diríjase a: WATCH LIVE: At least 8 killed in shooting at Santa Fe HS; Officials sweeping building

© 2018 KHOU