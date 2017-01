Pueden ser 5 años de espera por un regalo de vida

Angelica Ayala y Austin Franco en sesion de fotografias para Transplant Center Department en Mayo Clinic (Foto: Alexa)

PHOENIX - En el 2016 la Red de Donantes de Arizona (DNA) alcanzó cifras records de personas dispuestas a dar el regalo de vida.

Los 225 donantes de órganos beneficiaron a un total de 614 personas, de acuerdo a DNA.

A pesar de que los números de donantes aumentó, todavía hay quienes tienen la esperanza de ser siguientes en la lista para salvar su vida o vivir una vida libre de alguna enfermedad.

En nuestro estado, hay 2,300 personas esperando el regalo de vida y 119,000 a nivel nacional.

Angélica Ayala es originaria de Yuma, Arizona y necesita recibir un riñón.

Tengo 23 años, la primera vez que me diagnosticaron yo tenía 17 años. Todo empezó cuando me fui a hacer un examen físico, para entrar en el equipo de basquetbol, resulto que tenía presión alta. Para mí fue sorprendente porque yo jamás había tenido ningún síntoma. Me tuvieron que volar para Phoenix de emergencia (desde Yuma) esa misma noche. Me hicieron una biopsia en los riñones y fue el primer diagnóstico de FSGS.

FSGS es cuando el sistema inmunológico pierde su función de proteger al cuerpo y la actividad anormal del sistema inmune causa inflamación en los riñones.

El primer diagnóstico fue incorrecto, pocos meses después le diagnosticaron con una enfermedad que crea tejido cicatrizal en los riñones, conocido como MPGN.

Angélica ha vivido en los estados de Arizona, California y Texas. Ella regresó a Arizona porque en este estado la lista de espera para un trasplante es más corta que en otros estados.

Lo que le da tranquilidad en estos momentos que sus riñones han disminuido su función a un 18 por ciento es que ya está en la lista de espera.

Acabo de entrar a la lista el verano del 2015. Llevo muy poco, pero me siento muy cómoda que estoy en la lista de aquí de Arizona. Investigamos muchos de las listas de espera en otros estados. Y como en California son 10 años, lo máximo aquí son cinco años. Me siento muy cómoda de que por fin estoy en la lista, de que ya estoy en espera de un riñón.

“La lista no se maneja en orden de llegada. Se basa, entre otras cosas, en urgencia médica, genética y geografía”, explicó Denise Cavero-Hann, coordinadora de relaciones con los medios de la Red de Donantes.

A su corta edad y dentro de la lucha contra la enfermedad, Angélica se casó y dio a luz a su hijo, quien nació prematuro, pero saludable.

Mi embarazo fue muy normal para mí. Si, tenía alta presión, tenía los efectos de la medicina y todo eso. Cuando yo llegue a embarazarme el doctor inmediatamente me cambio todo el medicamento para que me protegiera al bebé. Fue una acomodación muy buena para mí, me sentía muy bien. Todo el embarazo no tuve nada de complicaciones.

Lo que la motiva a seguir adelante es el poder tener una familia que pueda realizar sus actividades sin restricciones médicas.

En mi caso, para mí sería un cambio de vida, algo muy grande, algo que estaría agradecida por el resto de mi vida. Es compartir la vida. Más que todo es el cuidado de mi niño. s que él tenga la oportunidad de crecer como cualquier otro niño de que su mamá lo pueda llevar al parque, que lo saque a la feria, al zoológico, el poder caminar bien. Porque todas esas cosas yo no las puedo hacer porque me agoto, me dan migrañas. En veces me siento culpable porque está muy chiquito y a él le gusta estar fuera, le gusta salir a caminar, le gusta hacer actividades normales como cualquier otro niño y yo no puedo estar allí para él.

Y así como Angélica, hay otras 2,300 personas en Arizona esperando el regalo de vida.

La lista de personas registrados como donantes muestra que cada vez se está creando más conciencia de la necesidad que hay en nuestra comunidad de ser donantes de órganos.

La Red de Donantes vio un incremento casi 300,000 donantes registrados en Arizona.

“Un solo donante puede dar salvar hasta ocho vidas y sanar a decenas más”, mencionó Cavero-Hann.

Si usted no se ha registrado como donante de órganos y desea regalar vida o mejorar la calidad de vida de alguna persona enferma, regístrese aquí en español.

