Sebastian Aguilar is an 18-month old boy battling Acute Myeloid Leukemia (AML) at Phoenix Children's Hospital. (Photo: Candy Pereida)

Sebastián Aguilar es un niño feliz que le gusta mucho bailar.

Para Candy Pereida, madre del niño de 19 meses, fueron obvias las señales de que algo no estaba bien con su hijo.

Y escucharon de los médicos la palabra que nadie quiere escuchar, cáncer.

Leucemia Mieloide Aguda o AML. Es un tipo de cáncer muy raro que, si no es tratado, puede volverse mortal en cuestión de meses. Incluso con la quimioterapia, las posibilidades son escasas.

Si los tratamientos de quimioterapia no funcionan, el siguiente paso sería un trasplante de medula ósea. Y Sebastián muestra que es un guerrero y quiere luchar.

Esa lucha no es únicamente del niño, es de toda la familia. El padre de Sebastián tenía programada una cirugía para que le removieran una hernia y la tuvo que postergar debido a que necesitan usar ese dinero para los tratamientos de su hijo.

Sebastian smiles as his family kisses his cheeks. (Photo: Candy Pereida)

Durante las últimas semanas, Candy no se ha despegado del pequeño se queda a dormir con él en la habitación del hospital.

Dentro de su inocencia y sin saber la gravedad de su diagnóstico, Sebastián mantiene su sonrisa y una buena actitud ante la enfermedad.

Con la esperanza de una oportunidad de vida y de poder seguir bailando a cualquier son que la vida le toque.

For updates on Sebastian’s fight as well as ways you can help, click on these links below.

Sebastian's fight against leukemia Facebook page

Hope 4 Sebastian GoFundMe page

