¿A dónde van los deportados de Estados Unidos?

¿Qué ocurre con aquellas personas que son deportadas a México? Las comunidades fronterizas se preparan para recibir y dar apoyo a los deportados mientras pueden regresar a su lugar de origen.

Por más de 35 años albergues en la frontera de Nogales, Sonora, han ofrecido refugio a miles de inmigrantes deportados en su camino hacia al sueño americano.



De acuerdo al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, la administración de ex presidente, Barack Obama deportó una cifra récord de 2.4 millones de inmigrantes indocumentados. Sin embargo, en comunidades fronterizas como esta, existe la preocupación de que las deportaciones pudieran aumentar en conexión con los decretos del nuevo presidente Donald Trump.



"Es muy probable que incremente, aunque honestamente el presidente de los Estados Unidos Donald Trump un día dice una cosa y después dice otra. Entonces no hay credibilidad en él, pero de todas maneras nosotros estamos preparados para solventar la fluencia migratorios aquí en la frontera", dijo Francisco Loureiro, director del albergue.



Nogales, Sonora cuenta con dos albergues, uno de ellos es San Juan Bosco que recibe la máxima capacidad de 250 migrantes al día.



"Nogales como el resto de México no tiene ninguna, o prácticamente ninguna preparación", explicó Sergio García, director de Comunicación Social del Gobierno Municipal de Nogales.



García agregó que comunidades como esta han carecido históricamente de apoyo nacional para atender la problemática de los deportados.



"Es muy básica el apoyo que el gobierno municipal además no hay recursos, no hay dinero que pueda sustentar el ayuntamiento de una deportación masiva", mencionó García.

Pero la implementación de políticas migratorias más duras en Estados Unidos, no ha detenido a algunos migrantes como este.



“Hoy estoy cumpliendo 24 días. Dejé a mi esposa a mis hijos y aquí voy, vengo siempre voy bueno y sano. En este momento estoy aquí, hasta este momento estoy aquí," dijo Jairo Rodillo de Nicaragua.

Y la historia de Jairo es la de muchos inmigrantes que cruzan la frontera.

