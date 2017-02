Descifre los mensajes de texto de sus adolescentes

SEATTLE - Hoy en día, el enviar mensajes de texto parece haber adquirido su propio idioma difícil de entender muchas veces. Titania Jordan de la empresa Bark visitó KING, nuestra estación hermana en Seattle, para darnos a conocer terminología de textos que quizá encontremos por allí.

Algunos ejemplos de la forma común de enviar textos entre adolescentes fueron:





Fam = Usted pensaría que es corto para familia, pero más bien se refiere a amigos cercanos o un grupo muy arraigado.

Netflix & Chill = Esto no significa lo que usted cree. Este término quiere decir “tener relaciones” o llamar a “alguien para tener sexo” y no solo reunirse para ver películas como se puede interpretar.

Dabbing = Este es un popular movimiento de baile, pero también un concentrado de mariguana. Así que, si su adolescente está hablando de dabbing, asegúrese de que no esté fumando mariguana.

Basic = Puede ser un insulto, un término despectivo insinuando algo como “no eres único” o que solo eres “genérico”.

CD9 = Codigo 9, hay padres alrededor. Para que no se diga nada que no quieran que los padres se enteren.

53X = "sexo"

KMS = Kill Myself, se va a suicidar. No quiere ver esto en el teléfono de sus hijos.

MOS = Mom over the shoulder-mamá en mi hombro. Vea CD9.

WTTP = Want to trade pictures, que quieren intercambiar fotografías desnudas, oh no, no lo creo.

ADR = Address/dirección. Sus hijos no deben estar compartiendo identificación personal, como su locación por mensajes de texto, mucho menos en salas de chat.

Bark es una herramienta que los padres pueden usar para mantener a sus hijos seguros sin monitorear directamente sus cuentas todos los días. Esta aplicación les permite a los padres que se conecten a las cuentas de correo electrónico y redes sociales de sus hijos, así como Snapchat, Instagram y Facebook y monitorea toda la comunicación tras bambalinas las 24 horas del día, 7 días de la semana, los 365 días del año.

Si la aplicación encuentra signos de depresión, ideas de suicidio, bullying cibernético, sexting (sexo por medio de mensajes de texto) u otra comunicación inapropiada en las redes sociales, le enviará una alerta a su teléfono por medio de correo electrónico o texto. También ofrecerá soluciones ante la situación.

Bark ofrece un mes gratis de servicio como prueba. La mensualidad es de $9 y $99 anual si se hace un solo pago.

Copyright 2016 KING