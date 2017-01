Hispanics are at higher risk for Parkinson's disease. (Photo: Muhammad Ali Parkinson Center)

Hispanos tienen doble riesgo de desarrollar la enfermedad de Parkinson en comparación de otras comunidades en los Estados Unidos.



El Centro de Parkinson de Muhammad Ali es el programa líder en su categoría que ofrece servicios para los hispanos con la enfermedad.



“Un nuevo programa en el centro tiene como objetivo ayudar a los pacientes de la comunidad hispana. El Centro de Parkinson de Muhammad Ali esta consiente de que aquí en Phoenix tenemos una gran comunidad hispana, alrededor del 30 por ciento de la población es hispana. Además, estadísticas muestran que este grupo es doblemente afectado y más propenso a desarrollar la enfermedad de Parkinson, comparado con otras minorías de Estados Unidos, como los afro americanos o asiáticos” dijo Claudia Martinez coordinadora de alcance comunitario para hispanos del Centro de Parkinson de Muhammad Ali.



Aproximadamente, 135 personas diagnosticadas con la enfermedad de Parkinson diariamente en Estados Unidos, de acuerdo con Parkinson Network de Arizona.



El programa comenzó en 2007 con un par de clases de español. Los cursos proveen educación y pequeños grupos de apoyo para las familias y personas que tienen la enfermedad de Parkinson.



Este programa se ha extendido internacionalmente.



La primera expansión del seminario fue en la Universidad de Chihuahua, donde otros grupos de apoyo a la enfermedad de Parkinson en Sinaloa, México y Colombia, pudieron transmitir el evento en vivo por internet.



Otros grupos de Parkinson de todo el mundo han hecho lo mismo, transmiten los seminarios después de este evento.



“El Centro de Parkinson de Muhammad Ali no solo es un lugar con servicios de traducción, sino que re-inventa y crea servicios que responden a las necesidades específicas de la comunidad hispana, así que no usamos traductores ya que nuestros programas son en español de una manera sensible a nuestra cultura” agregó Claudia.



El centro da la bienvenida a todos, no sólo a pacientes sino a cualquier miembro de la comunidad que desee ayudar a crear conciencia de la enfermedad en la comunidad Latina.



La mayoría de los recursos son gratuitos y los pacientes pueden solicitar ayuda de un programa llamado Alicare, el cual brinda asistencia financiera a personas que no puedan pagar por sus medicamentos.



Claudia Martinez menciono que lo más gratificante es ver a alguien que llega con depresión, muy baja autoestima y aislamiento y al final se convierte en un defensor de otras personas que tienen la misma enfermedad de Parkinson.



Para obtener más información, pueden comunicarse con Claudia Martinez al teléfono 602-406-2453 o por correo electrónico claudia.martinez001@dignityhealth.org.

