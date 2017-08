RESUMEN: Trump da amplio discurso en Phoenix antes del enfrentamiento de protestantes y autoridades

Phoenix police officers and a few of the protesters who gathered during Pres. Donald Trump's rally clashed after the event on August 22, 2017. (Photo: Chad Bricks/12 News)

PHOENIX - La policía desplegó gases lacrimógenos o bombas de gas afuera del Centro de Convenciones de Phoenix después del mitin del Presidente Donald Trump.

Trump tomó el podio del Centro de Convenciones de Phoenix alrededor de las 7 p.m.

Compartió un mensaje populista de apoyo a todos los americanos y se pronunció en contra de la prensa por la cobertura que le dieron a sus reacciones sobre la reciente violencia racista en Charlottesville.

También predijo que el ex alguacil del condado Maricopa, Joe Arpaio, estaría bien, refiriéndose a que recientemente se le declaró culpable de desacato a un juez federal al no dejar de usar perfil racial al momento de detener a los ciudadanos. Pero no anuncio el martes por la noche, que se le concedía el perdón.

Cientos de personas se reunieron tanto para apoyar, como para protestar en contra de Trump.

10:40 p.m.

Las autoridades realizaron una conferencia de prensa donde informaron que habían sido cuatro las personas arrestadas durante las protestas y una de ellas no estaba relacionada con las protestas. La jefa de policía, Jeri Williams dijo que protestantes tiraron latas de gas a los policías y ellos respondieron con gas pimienta.

Agregaron que en general estaban satisfechos con el trabajo realizado por los agentes del orden al igual que la comunidad. Dijeron que había sido un grupo pequeño el que empezó con actos violentos hacia los policías.

El Departamento de bomberos de Phoenix dijo que un total de 56 personas fueron atendidas debido a agotamiento por el calor y deshidratación. 12 de esas personas fueron trasladadas al hospital para ser evaluadas y dos de ellos son policías.

Autoridades todavía están investigando, y tendrán un reporte completo de los hechos.

10:03 p.m.

Después de casi una hora y media de que el presidente Trump terminara su discurso, la mayor parte del área donde había protestantes y policías se encuentra despejada, en el centro de Phoenix

9:41 p.m.

Las cámaras de 12 News capturaron imágenes de una mujer siendo arrestada afuera del Centro de Convenciones de Phoenix después de que la policía le pidió a los protestantes que evacuaran el área.

A protestor is in handcuffs after a scuffle on the corner of 3rd street and Washington. A lot of yelling. #12News pic.twitter.com/fMvsjs7Q1m — Ryan Cody (@RyanThomasCody) August 23, 2017

La policía y bomberos no han reportado arrestos ni heridos hasta el momento.

9:30 p.m.

La policía empezó a sobre pasar a los manifestantes afuera del Centro de Convenciones de Phoenix, después del mitin del presidente Trump. Hay menos detonaciones de bombas de humo y gases pimienta de los que hubo inmediatamente después de que el presidente terminara su discurso. Mientras que los protestantes siguen en el área, parece que los ánimos están más tranquilos.

Police starting to outnumber civilians on the corner or Washington and 3rd street. The crowd dispersing. #12News pic.twitter.com/OqEimHbVWb — Ryan Cody (@RyanThomasCody) August 23, 2017

9:14 p.m.

Autoridades están escoltando a los protestantes hacia la calle 2, alejándolos del centro de convenciones, siguen desplegando gases lacrimógenos justo afuera de los estudios de 12 News en la calle 2 y Van Buren.

#BREAKING UPDATE: Police break up protesters after Trump rally. UPDATES: https://t.co/9Wln6tZXsN

WARNING: Viewer discretion is advised. pic.twitter.com/sNMJduOovi — 12 News (@12News) August 23, 2017

9:07 p.m.

La jefa de policía, Jeri Willimas, envió un tweet diciendo que estaba orgullosa de los oficiales y de la comunidad por sus acciones esta noche.

Proud of the PPD officers, the community and all who are assisting tonight. — PhxPDChief (@PhxPDChief) August 23, 2017

8:55 p.m.

Un helicóptero de la policía se encuentra volando sobre el centro de la ciudad diciendo a quienes se encuentran en el área que regresen a casa. Se ha visto a un grupo pequeño de personas armadas cerca de la calle dos y Adams, no se sabe si son simpatizantes de Trump o protestantes, o si han hecho algo violento.

8:45 p.m.

Se escucharon fuertes detonaciones después de que las autoridades desplegaron los gases lacrimógenos en las afueras del Centro de Convenciones de Phoenix. La policía dijo que los protestantes estaban tirando botellas y piedras hacia el área donde se encontraban ellos. Un vocero de la policía dijo que los oficiales usaron gas pimienta esperando que la gente se dispersara.

8:37 p.m.

La policía desplegó gases lacrimógenos hacia los protestantes afuera del Centro de Convenciones de Phoenix. Todavía no está claro que es lo que llevo a las autoridades a hacer eso.

8:24 p.m.

Trump empezó a cerrar la noche con optimismo, diciendo que America puede construir y ser cualquier cosa. “La libertad prevalecerá y nuestros valores sobrevivirán”, dijo, antes de terminar con su famosa frase de “make America great again”.

8:22 p.m.

El presidente está contando con los demócratas para que le ayuden en el congreso a trabajar junto en una política.

8:18 p.m.

Trump dijo que quizá trate de sacar al país del tratado de libre comercio, o al menos renegociar el acuerdo. Les recordó a los asistentes que había sacado a Estados Unidos del Acuerdo Climático de Paris, el cual dijo ayudaba a otros países, pero no a América.

8:15 p.m.

Trump dijo que sus proponentes tratarían de quitar estatuas de Teddy Roosevelt y George Washington, al igual que esos líderes confederados. “Están tratando de deshacerse de nuestra cultura, están tratando de acaban con nuestra historia”, dijo.

8:10 p.m.

Trump elogió al Gobernador de Arizona, Doug Ducey, quien lo fue a recibir al aeropuerto, pero no pudo asistir al mitin el martes por la noche, ya que tenía que supervisar la seguridad

8:07 p.m.

El presidente dijo que su administración estaba trabajando para mejorar la cobertura médica para veteranos, agregando que estaban trabajando para tener el derecho de despedir a quien no tratara a los veteranos como lo merecen.

8:02 p.m.

Trump mostró su descontento hacia ambos senadores de Arizona, sin mencionar nombres, refiriéndose al voto del Senador John McCain que no aprobó la propuesta que terminaría con el Affordable Care Act. También dijo que el otro senador, refiriéndose a “Jeff Flake” era débil con respecto al crimen y la frontera. 8:00 p.m.

El presidente dice que los Demócratas no han estado presentando buenas ideas, que solo obstruyen, agregó que su visión es socialista y de fronteras abiertas.

7:58 p.m.

Trump dice que el senado no debe seguir la regla de 60 votos requeridos, diciendo que Republicanos no podrán hacer mucho con una mayoría de 51 votos.

7:54 p.m.

Bomberos en el area

7:53 p.m.

Trump hizo referencia por primera vez al muro fronterizo que fue tema central de su campaña presidencial en el 2016.

7:52 p.m.

El presidente hizo hablo de la seguridad en la frontera, refiriéndose a la pandilla MS-13 y dijo que su administración ha tenido mano dura con la inmigración ilegal asociada con la pandilla.

7:45 p.m.

Trump hizo referencia al alguacil del condado Maricopa, Joe Arpaio, quien lo apoyó durante su campaña presidencial, preguntándole a sus simpatizantes si les caía bien Arpaio.

Dijo que Arpaio estaría bien, aunque agrego que no le otorgaría el perdón esa noche para no crear controversia.

7:34 p.m.

El presidente siguió hablando de lo que él creía era una cobertura injusta a sus reacciones de Charlottesville, dijo que lo llamaron neo-Nazi y defensor de la supremacía de la raza blanca, pero que la prensa se quejó de que no reaccionó tan rápido como debía.

7:22 p.m.

Trump, atacó a la prensa, diciendo que su cobertura de sus reacciones sobre el racismo y violencia en Charlottesville hace dos semanas fueron deshonestas. Los allí presentes abuchearon cuando dijo que la prensa era “deshonesta” para después decir que condenaba a los defensores de la supremacía blanca.

7:18 p.m.

Durante los primeros minutos del discurso de Trump, los mensajes fueron de unidad y populismo, diciendo que los americanos eran parte de un equipo.

7:10 p.m.

Presidente Trump dijo que el Servicio Secreto le dijo que "no había tantas personas protestando" afuera del centro de convenciones.

7:08 p.m.

El Presidente Donald Trum sube al podio del Centro de Convenciones de Phoenix. La canción de entrada fue "I'm Proud To Be An American".

7:00 p.m.

El vice-presidente Mike Pence sube al podio para introducir al Presidente Donald Trump.

6:54 p.m.

Franklin Graham, evangelista cristiano, leyó una oración por la unidad. Graham es hijo de Billy Graham, uno de los primeros televangelistas de la nación. 6:50 p.m.

Aveda King, Autora y activista pro-vida, pidió que la acompañaran a hacer una oración, donde pidió por nuestros líderes.

6:43 p.m.

Ben Carson, un oponente republicano en las elecciones primarias del 2016, se dirigió a los simpatizantes diciendo que “nuestras vidas son muy cortas para permitir que nuestras diferencias nos dividan”.

6:05 p.m.

El mitin dio inicio en el Centro de Convenciones de Phoenix y el presidente se dirige hacia el centro de la ciudad.

El Tesorero de Arizona y COO de la campaña de Trump, Jeff Dewit dio la bienvenida al evento.

Personal del departamento de bomberos dijeron que 26 personas habían sido atendidas con síntomas relacionados con el calor. 4:55 p.m.

Protestantes colocaron un par de inflables en el lado norte del Centro de Convenciones de Phoenix de Trump vistiendo ropa de KKK y del ex alguacil del Condado Maricopa, Joe Arpaio vistiendo un uniforme de recluso de MCSO.

Balloons depicting President Trump and former Maricopa County Sheriff Joe Arpaio in KKK and MCSO jail clothing, respectively. Protesters set up the balloons at Third and Monroe streets in Phoenix Aug. 22, 2017. (Photo: Yolanda Garcia/12 News)

4:28 p.m.

Carlos Garcia organizador de Puente Arizona dijo estar contento de que Trump no haya otorgado un perdón a Arpaio, pero asegura que “Trump quiere crear lo que vivimos en Arizona en todo el país”.

4:20 p.m.

Conforme se acerca la llegada de Trump al Centro de Convenciones de Phoenix, la multitud sigue creciendo. Algunos están en la fila para entrar, mientras que otros quieren hacerse escucha y todos aguantando el caluroso día.

This will give you an idea of the size of the line to get into the #TrumpinPhx event. This is a timelapse of a quarter of it. #12News pic.twitter.com/N7nn2pthkt — chadbricks (@chadbricks) August 22, 2017

4 p.m.

El Presidente Donald Trump partió del aeropuerto Sky Harbor en un vehículo de gobierno.

El gobernador Ducey y vice presidente Pence lo recibieron cuando arribó al aeropuerto.

Los tres se fueron en una limosina, según informó un vocero del gobierno.

Se espera que se presente en tres horas en el Centro de Convenciones de Phoenix, pero no se sabe si se dirige directamente para allá.

3:45 p.m.

El avión presidencial Air Force One llego a Sky Harbor de Yuma, donde el Presidente Trump visitó el equipo del Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza, además de reunirse con miembros de la infantería de marina en el área. El vicepresidente Mike Pence llego un poco antes de las 3:30 pm. a bordo del Air Force Two.

El Gobernador de Arizona, Doug Ducey, quien había dicho no asistiría al mitin, recibió a Pence.

Happy to welcome my good friend, Vice President Pence, to Arizona! @VP pic.twitter.com/pSTnApEF3l — Doug Ducey (@dougducey) August 22, 2017

No se sabe si el presidente Trump se dirigirá al centro de Phoenix. Llegó casi una hora antes de lo programado.

Su campaña, la cual organizó y está financiando la visita, no ha dado la lista de los oradores del evento.

