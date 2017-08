LIVE BLOG: Presidente Donald Trump llega a Phoenix

PHOENIX - El Presidente Donald Trump llego a Phoenix el martes por la tarde.

Se espera que se presente en el Centro de Convenciones a las 7 p.m.

Cientos de personas se reunieron tanto para apoyar, como para protestar en contra de Trump.

4:55 p.m.

Protestantes colocaron un par de inflables en el lado norte del Centro de Convenciones de Phoenix de Trump vistiendo ropa de KKK y del ex alguacil del Condado Maricopa, Joe Arpaio vistiendo un uniforme de recluso de MCSO.

Balloons depicting President Trump and former Maricopa County Sheriff Joe Arpaio in KKK and MCSO jail clothing, respectively. Protesters set up the balloons at Third and Monroe streets in Phoenix Aug. 22, 2017. (Photo: Yolanda Garcia/12 News)

4:28 p.m.

Carlos Garcia organizador de Puente Arizona dijo estar contento de que Trump no haya otorgado un perdón a Arpaio, pero asegura que “Trump quiere crear lo que vivimos en Arizona en todo el país”.

4:20 p.m.

Conforme se acerca la llegada de Trump al Centro de Convenciones de Phoenix, la multitud sigue creciendo. Algunos están en la fila para entrar, mientras que otros quieren hacerse escucha y todos aguantando el caluroso día.

This will give you an idea of the size of the line to get into the #TrumpinPhx event. This is a timelapse of a quarter of it. #12News pic.twitter.com/N7nn2pthkt