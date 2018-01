‘Creo que puedo hacer una diferencia': Joe Arpaio su candidatura al senado federal

Maricopa County Sheriff Joe Arpaio speaks in support of Republican presidential candidate Donald Trump during a Trump campaign rally on August 31, 2016 in Phoenix, Arizona. (Photo: Ralph Freso/Getty Images)

PHOENIX - El ex alguacil del Condado Maricopa, Joe Arpaio, quien fue perdonado por el presidente Trump de posiblemente pasar tiempo en la cárcel el pasado mes de agosto, confirmó a 12 News es martes que se postulará para Senador federal, puesto que dejará el actual Senador Jeff Flake.

Arpaio publicó la noticia en Twitter, donde también actualizó su fotografía de perfil con un letrero de su campaña.

La carrera del polémico alguacil llegó a su fin cuando, en el 2016, al postularse por séptima vez por su puesto fue derrotado por Paul Penzone. Aunque la posibilidad de lanzarse para gobernador o senador ya se había contemplado por años.

I am running for the U.S. Senate from the Great State of Arizona, for one unwavering reason: to support the agenda and policies of President Donald Trump in his mission to Make America Great Again. https://t.co/ANppBdDOtp