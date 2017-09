Aumenta la cifra a 119 muertos en el terremoto con magnitud 7.1 en México

El 19 de septiembre de 1985 es un día recordado en México por lo hasta hace unas semanas había sido el sismo más fuerte y que ocasionó mayores daños en la historia del país azteca. 32 años después, la historia insiste en repetirse.

Justo el día de hoy, 19 de septiembre de 2017 a la 1:14 p.m., a 32 años de uno de los peores fenómenos naturales de México, nuevamente la capital mexicana es sacudida por otro fuerte sismo. Esta vez fue de 7.1 en la escala de Richter con epicentro entre Puebla y Morelos, según informó el Servicio Sismológico Nacional.

La Prensa Asociada reportó que la cifra de muertos ha aumentado a 119.

