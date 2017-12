Mejores y peores tiendas para devolución de regalos

Consumer Reports rates popular stores for the best and worst return policies. (Photo: Consumer Reports)

Seguramente durante esta temporada recibió o regalaó algo que tendrá que cambiarse o regresarse.

Las pólizas de devolución varían en todas las tiendas, lo cual, en ocasiones lo hace difícil regresar algún artículo. Informes de consumidores se dio a la tarea de revisar pólizas de devolución de varias tiendas por departamento y estos son algunos de los resultados más relevantes.

¿Cuáles son las cinco mejores y peores tiendas para intercambiar o regresar artículos?

Nordstrom y LL Bean permiten devolución de toda su mercancía sin límite de tiempo y no tiene que llevar el recibo de compra.

LL Bean incluso le da un crédito o le cambia artículos ya usados si no está satisfecho.

Otras tiendas que no tienen límite de tiempo para aceptar su devolución y no le piden recibo son Bed Bath and Beyond, Costco y JCPenny. Debido a que no toda la mercancía califica, es importante que revise los productos que son la excepción.

Hay otras tiendas que son muy estrictas con sus pólizas de devolución. Quizá tan solo tenga 30 o menos para regresar el articulo y quizá le pidan el recibo.

En esa lista se encuentra tiendas como Kmart, Sears, Forever 21, GameStop y Barnes and Noble.

Barns and Noble no aceptará nada que este abierto. Kmart no regresara películas, video juegos o música que tengas sus paquetes originales abiertos.

También hay otras tiendas que son muy estrictas, pero durante las festividades son más flexibles al regresar regalos. Para saber exactamente cuáles son las pólizas de devolución, revise la página de internet de la tienda o tiendas en las que esté considerando comprar. Podrá encontrar las excepciones durante las festividades si esta tienda las ofrece.

Así que considere las pólizas de devolución al momento de comprar sus regalos navideños y de preferencia pida un recibo de regalo que siempre lo puede incluir con el artículo.

La clasificación y recomendaciones de diferentes productos, incluyendo autos, electrodomésticos hasta productos de última tecnología se puede encontrar en la página de Consumer Report.

