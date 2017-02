Familia interracial, una opción de adopción

Derek, Nathan, Julie and Logan (Photo: Julie Chase)

GILBERT, Ariz. -Muchos televidentes aman, ríen y lloran con la serie “This is Us” de nuestra cadena NBC, Julie Chase es una de ellas.

Chase, definitivamente se siente relacionada con el show. En parte porque ella y su esposo Derek adoptaron a dos niños afroamericanos.

La emocionante idea de adopción empezó cuando Derek fue diagnosticado con cáncer. Intentaron un año y medio de embarazarse por medio de inseminación artificial.

“No nos funcionó, fue un alto y bajo de emociones”, explicó.

Fue cuando decidieron adoptar.

Contactaron a AASK- Aid to Adoption of Special Kids(Ayuda para la adopción de niños especiales). La única condición que tenían, era que el niño tenía que estar saludable.

Seis meses después, llegó la noticia que tanto habían estado esperando.

“Recibí una llamada de nuestra trabajadora social, me orille y le llame a Derek para darle todos los detalles. Y creo que los dos dijimos, ‘mmm, vamos a tener un bebé afroamericano, está bien, ¿cuándo lo recogemos? ¡Así fue!” dijo Julie.

Dos años después decidieron adoptar de nuevo, esta vez agregaron otra condición.

“Queremos adoptar a un niño afroamericano porque queremos que Nathan tenga un hermano de su grupo étnico y que no sienta que él es el único en la familia”.

Y adoptaron a Logan cuando tenía solo ocho días de nacida.

A grandes rasgos esta familia interracial no ha enfrentado mucho racismo, pero si se han encontrado con algunas piedras en el camino.

“Algunas veces me ciento incomoda porque yo no lo veo mal. Mis padres son muy amorosos, los amo y ellos me aman y me tratan bien. Así que no siento que es algo malo, aunque algunas personas lo vean así”, dijo Logan.

“He tenido amigos que cuando conocen a mis padres me preguntan que sí que paso? Yo les dijo que soy adoptado y se los explico. Me han hecho preguntas porque no saben que pensar. Yo les digo que es normal, que no pasa nada”, mencionó Nathan.

Julie y Dereck se aseguran de que sus hijos conozcan su cultura y herencia.

“Pusimos mucho esfuerzo cuando estaban pequeños, los libros que leíamos, los autores, siempre los llevamos a los desfiles del día de Martin Luther King, íbamos a las celebraciones del 10 de junio (se celebra el día de la libertad de los afroamericanos)”, dijo Julie.

Para esta pareja, la adopción es otra manera de construir una familia.

“Hemos recibido más de Nathan y Logan de lo que nosotros les hemos dado”, expresó Derek.

Julie ha sido miembro de la junta directiva de AAKS por 15 años y ha sido la presidenta por cuatro años.

“Todos somos humanos y hay muchas maneras de construir una familia, y la adopción es una de ellas”, dijo Julie.

(© 2017 KPNX)