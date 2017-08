Enfermedades que no discriminan: En busca de un donante de riñón

Lo que creía que era una reacción alérgica resulto en etapa tres de insuficiencia renal. No se da por vencido y hace una convocatoria por medio de las redes sociales solicitando un donante de riñón.

“Estaba trabajando y tenía comezón en el cuerpo, yo creía que era algo que comí. Una reacción. Y lo tenía mucho, le dije a mi esposa quiero ir al doctor, quiero ir a checar a que soy alérgico. Que estoy comiendo mal que me está afectando. Y cuando fui me dijeron ‘no, todo está normal, su sangre es normal, la única cosa es tus riñones’”.

Fue la sorprendente noticia que recibió Marco Marcial en el 2012 a la edad de 30 años. Acompañado del diagnóstico, insuficiencia renal avanzada, ya estaba en una etapa tres y solo tenía un 43 por ciento de la función de sus riñones.

Marcial no recuerda haber tenido complicaciones médicas de niño. Dice que ingresó a un grupo de baile a los 11 años y eso se convirtió en un nuevo estilo de vida para él. Su pasión por el baile lo mantuvo alejado de las drogas, el alcohol y el cigarrillo durante su adolescencia. Pero ahora sus interrogativas eras sobre un futuro, el cual lo miraba muy incierto en ese momento.

“Mi hijo tenía 6 años, apenas compramos una casa, mi esposa ya estaba embarazada con nuestro segundo hijo. Todo comenzó, ¿qué va a pasar conmigo? ¿cuánto voy a durar?”

Entre revisiones médicas, tratamientos y biopsias, pasaron ya cinco años.

“Del 2012 hasta el 2017, ahorita estoy en 18 por ciento, mis riñones nada más están trabajando el 18 por ciento”.

Lo cual lo pone en etapa cuatro y en lista de espera para un riñón.

“No quiero tratar de poner mi cabeza para abajo y decir no, mis hijos ya no me van a tener, mis padres ya no me van a tener, no eso no es lo que tengo en mi mente ahorita. Nomás quiero seguir pa’enfrente. Que pase lo que pase. Si hay un riñón en un año o dos años está bien. ¿Que si tengo miedo? No tengo miedo”.

Marcial tomo la iniciativa de buscar un donante él mismo, hizo un video que subió a las redes sociales donde directamente pide donantes. Después, entre él y su esposa crearon una cuenta de GoFundMe, la cual le ha dado la vuelta al mundo

Tengo otras personas, uno en Japón, uno en California, que no conozco, me han dicho, ‘¿cómo te puedo ayudar? ¿qué puedo hacer?’ Y yo les he mandado mensajes, ‘este es el número al que puede llamar para saber si usted puede donar su riñón exactamente’”, explicó.

En menos de dos semanas Marcial ya tenía alrededor de 10 personas que querían donarle un riñón. Los exámenes médicos todavía están pendientes para ver quien resulta compatible.

Mientras, él dice estar agradecido con el apoyo recibido tanto de sus familiares, amigos y participantes de los grupos de baile que no lo han dejado de la mano.

También hace el llamado a la donación de órganos, especialmente de riñón.

“Mucha gente no sabe que pueden vivir con un riñón” comentó.

Si usted aun no es donante y le interesa saber cómo funciona y cómo registrarse, ingrese a la página de Done Vida Arizona.

