Alan Ponce, lanza su primer material discografico titulado, Sin Más, Ni Más. (Foto: Yolanda Garcia/12 News)

Los señores Ponce nunca imaginaron que su primogénito, Alan, daría un giro de 180 grados a una corta edad y cambiaría el rumbo de toda la familia.

“Como fui muy enfermizo de chiquito, me dio un ataque de asma muy pequeño y me causo mucha timidez. Me aislaba de la familia mucho. Y pues no escuchaba música, no bailaba, no cantaba nada”.

Pero a los ocho años la canción de una telenovela le cambio su vida.

“De allí salió una canción, el tema principal de Marco Antonio Solís. Que fue la de ‘Antes de que te Vallas’. Fue la que iba ‘Cuida de tu vida en tu camino…’ Y esa canción, cuando la escuché me inspiró tanto, no sé si fue la letra o la música que me gustó mucho, que de repente le pregunto a mis papas, ‘¿me pueden comprar el disco que tiene esa canción? Me gustó mucho”, dijo Alan.

El siguiente gran paso fue cuando en una fiesta familiar se paró ante todos a cantar la canción que se había aprendido.

“[Se quedaron} todos con la boca abierta, porque nunca esperaban que yo siendo tan tímido llegara a partirme así nomas ante mi familia a cantar”, agregó.

Dos años después Alan dice le removieron las anginas y con su cambio de voz, es lo que lo llevó a descubrir la pasión por el género que ahora interpreta.

“Estudié la de ‘Volver Volver’, que fue la primera que me aprendí, tenía como 9 o 10 años. Y no, allí fue que encontré la pasión más grande, el gusto por el mariachi, de defender la canción mexicana”, recordó Alan.

Su primera aparición a nivel internacional fue cuando participo en el programa Tengo Talento, Mucho Talento y después se dio a conocer más a nivel local cuando participo en La Voz Kids.

“Nunca pensé que yo fuera el único de todo el estado que llegara a pasar a las audiciones a ciegas en Miami. ¡Fue una experiencia inolvidable! Y pues, gracias a Dios hasta la fecha, después de cuatro temporadas, sigo siendo el único finalista representando todo este estado [de Arizona]”, comentó con orgullo Alan.

Cuatro años después, Alan se graduó de la preparatoria y continua con sus estudios universitarios con planes de obtener un título como maestro de música. Con mucho orgullo y respeto Alan Ponce porta el traje de charro en lo que será su primer material discográfico, Sin Más Ni Más.

“Me ha costado mucho trabajo mucho sacrificio”, dijo Alan. Pero cuenta con el apoyo incondicional de sus padres y hermanos.

Para este gran lanzamiento, Alan Ponce ofrecerá un mini-concierto en el Gran Palacio ubicado en la 7445 W. Indian School Road en Phoenix, la entrada es gratis pero el cupo es limitado, para obtener un pase, sigua a Alan Ponce en Facebook, Instagram o Twitter.

