Arpaio es mencionado en monologo en los Emmy's, responde con un tweet

Host Stephen Colbert (C) performs onstage during the 69th Annual Primetime Emmy Awards at Microsoft Theater on Sept. 17, 2017 in Los Angeles, California. (Photo: Kevin Winter/Getty Images)

Si usted se perdió los premios Emmy 2017 la noche del domingo, se perdió cuando el presentador Stephen Colbert hizo mención de una popular figura de Arizona.

Durante el monologo de apertura del show, Colbert mencionó el ex alguacil Joe Arpaio mientras mencionaba la influencia del Presidente Donald Trump en el casi todos los programas de este año.

“Sin importar como se sienta sobre el presidente, y usted si tiene algún sentimiento sobre el presidente, no puede negar que cada programa ha sido influenciado de alguna manera por Donald Trump…”, dijo Colbert. “’House of Cards’, la nueva temporada de ‘American Horror Story”, y por supuesto, los Grammy’s Latinos del próximo año, presentado por el alguacil Joe Arpaio. Muy caliente”.

La noticia sobre Arpaio que ha acaparado los noticieros últimamente fue después del que Trump le otorgara un perdón.

Después del monologo, el ex alguacil, por medio de Twitter respondió a la broma de Colbert.

@colbertlateshow opened @emmys2017 and mentioned that I would host the Latin Emmy's next year. I haven't been asked, but would consider