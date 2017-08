Anuncio falso en redes sociales tiene como blanco a indocumentados

Anuncio falso de Starbucks supuestamente ofreciendo un descuento a indocumentados quienes usen el #BorderFreeCoffee el 11 de agosto.

Según los anuncios que circulan en Twitter, el 11 de agosto una conocida cafetería estaría dando un 40 por ciento de descuento en cualquier producto y una bebida gratis si usan el código “UNAFRAID” (sin miedo).

Las imágenes donde la reconocida cadena de café Starbucks supuestamente ofrecerá el 11 de agosto un descuento de 40 por ciento en un café para quienes usen el #BorderFreeCoffee, empezaron a circular el 2 de agosto con el propósito de llegar a la comunidad inmigrante. “¿Para después contactar al departamento de inmigración?” Alguien preguntó.

La broma, de muy mal gusto, por cierto, se desarrolló en 4Chat. 4Chat es un fórum por internet donde cualquier persona puede publicar en los muros de diferentes categorías sin necesidad de registrar un perfil de cuenta ya que los foros son poco regulados.

La publicación empezó diciendo:

"¿Qué tal si se crea un meme “Día del Inmigrante Indocumentado” en Starbucks? Anunciando un café gratis para ilegales en cierto día. ¿El 11 de agosto? El número 11 se parece a II (iniciales para Inmigrantes Indocumentados). Se aceptan sugerencias. ¿A qué lugar acudirían los liberales ilegales a pedir sus artículos gratis?

Una de las respuestas de apoyo a la publicación fue:

¿Y después se le llamaría a ICE? Me gusta. Podría paralizar un poco el negocio.

Y por supuesto que las ideas y comentarios racistas empezaron a llover en el hilo de la publicación.

A simple vista, el descuento podría parecer legitima. Aunque en uno de los anuncios la palabra FRAPPUCINO está mal escrito (FRAPPACINO).

Y por supuesto que las reacciones al descuento poco creible, no se hicieron esperar.

Told my partner about the fake #borderfreecoffee and her response was "do white people think we're that dumb?". — Rizzo (@queerbrutality) August 6, 2017

A lo cual la empresa Starbucks respondió días después, aclarando que:

“Eso es completamente falso. Starbucks no está llevando a cabo tal evento. Favor de no difundir informacion errónea”.

This is completely false. Starbucks is not sponsoring any such event. Please do not spread misinformation. — Starbucks Coffee (@Starbucks) August 4, 2017

We're sorry but you have been misinformed. Starbucks is sponsoring no such event. Please do not spread misinformation. — Starbucks Coffee (@Starbucks) August 4, 2017

