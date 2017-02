10 señales de que su hijo está siendo acosado

10 signs your kid is being bullied (ThinkStock)

“Es difícil hablar con la gente, es increíblemente difícil”, dijo Genevieve de 14 años. “La gente solo dice, ‘Si te están acosando repórtalo, háblalo con un consejero’. Pero no es tan sencillo”

El acoso o bullying es complicado.

Niños o jóvenes que han sido el blanco de acosadores dicen sentirse avergonzados de hablar del tema, les preocupa la reacción de sus padres, e incluso piensan que lo merecen. No porque su hijo no diga que es acosado, quiere decir que no le está pasando.

Estas son 10 señales de alerta de que su hijo está siendo víctima de bullying.

1. Esta distante

Es muy normal para los niños, especialmente para los adolescentes, que mantengan cierta distancia de sus padres. Pero manténgase alerta si su hijo se está retirándose de ciertas situaciones sociales que anteriormente disfrutaba.

2. Cambios emocionales

No estamos hablando de cambios de humor comunes entre adolescentes. Si su hijo (a) experimenta cambios emocionales que parecen depresivos o enojos inexplicables, puede ser una señal de problemas mayores fuera del hogar.

3. Empieza a acosar a hermanos menores

Los niños que son víctimas de bullying en ocasiones tienden a voltear los papeles y convertirse ellos en agresores de sus hermanos menores para así sentir que tienen control.

4. Ponen pretextos para no ir a la escuela

Esto incluye ir frecuentemente a ver a la enfermera de la escuela o hasta faltar a clases. Revise si es que hay algún patrón en cuanto a las faltas en ciertas clases. Puede ser una manera en la que su hijo está tratando de evitar a cierta persona.

5. Se queja de dolores de cabeza, estómago y fatiga

La depresión en ocasiones puede causar dolor físico. El estrés crónico y ansiedad también puede llevar a problemas de insomnio, pesadillas y en algunos niños, hasta orinarse en la cama.

6. Cambios en hábitos alimenticios

Algunas indicaciones de que algo no está bien es si de repente no come a sus horas o come demasiado. Algunos abusadores tienden a extorsionar a sus víctimas quitándole dinero o la comida que llevan a la escuela.

7. Cierra cuentas en redes sociales

Esta puede ser una señal de ciberacoso. Pregunte a su hijo la razón por la que evade la computadora o el celular y ponga atención para ver si tiene una reacción de nerviosismo o incomodidad al responderle.

8. Propiedad dañada o extraviada

La ropa rasgada o dañada puede ser señal de acoso físico. Juguetes, útiles escolares y dinero extraviado, pueden ser señales de que están siendo forzados a darle al acosador algunas de sus pertenencias.

9. Heridas inexplicables

Notifique inmediatamente a la escuela si su hijo tiene cortadas, moretones o aruñones nuevos y a los que no haya alguna explicación.

10. Miedo de estar solo

Otra señal es si su hijo de repente se siente inseguro al momento de llegar a la escuela, antes de salir a la parada del autobús o pide que llegue por él/ella inmediatamente después de clases.

Hay diferentes señales de acoso (bullying). Algunas pueden ser muy obvias, mientras que otras no. El acoso siempre es intencional, agresivo y es una conducta repetitiva que involucra un desbalance de poder o fuerza. Stompoutbullying.org tiene decenas de recursos para padres e hijos sobre el tema.

